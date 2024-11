Welche Auswirkungen der Klimawandel auf das Leben der Menschen in NRW hat

Das ist auch der Grund, warum das, was auf den ersten Blick nicht sonderlich dramatisch klingt - was sind schon 0,8 Grad mehr - bereits in gut 25 Jahren weitreichende Folgen für das Leben in NRW haben wird. “Viele davon kennen wir bereits”, sagt Fred Hattermann von Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK). “Wir sind ja schon mitten im Klimawandel”, so Hattermann, der am PIK verantwortlich für die Erforschung von Veränderungen des Wasserhaushalts durch den Klimawandel ist. “Es ist jetzt in Deutschland circa zwei Grad wärmer im Durchschnitt. Und die Folgen sehen wir schon.” Dazu gehören laut Hattermann Hitzewellen, Dürren, Starkregen, Hochwasser und Überschwemmungen sowie auch Phasen, in denen es extrem kalt werden kann.

Doch nicht nur die Zunahme von Wetterkatastrophen sind eine Auswirkung des sich wandelnden Klimas. Dadurch, dass sich die klimatischen Rahmenbedingungen verändern, werden wir in wenigen Jahrzehnten auch ein anderes Leben führen. Die Hitze wird unsere Tagesabläufe beeinflussen, wann wir aufstehen, wann wir arbeiten und wann wir uns in kühle Räume zurückziehen. Durch die Erderwärmungen werden im Jahr 2050 mehr Menschen auch in NRW unter Allergien leiden. Aber auch Pflanzen und Tiere werden sich ausbreiten, die es hier bislang nicht gab.

Wie genau diese und andere Veränderungen für das Leben der Menschen bedeuten, ist eines der Forschungsthemen am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie. Die gemeinnützige Forschungseinrichtung wird vom Land NRW grundfinanziert. Ihr Auftrag ist es, Maßnahmen zu entwickeln und bei deren Umsetzung zu helfen, die dazu beitragen, das Klima in NRW aber auch darüber hinaus zu stabilisieren.

2022 untersuchte das Wuppertal Institut in einer Explorationsstudie im Auftrag der Barmer Ersatzkasse beispielsweise, welche Auswirkungen der Klimawandel auf die Umwelt und die Gesundheit der Menschen hat. Darin werden auch die sekundären und tertiären Folgen des Klimawandels beschrieben, also Bereiche, die ebenfalls durch den Klimawandel betroffen sind und dann auch wieder Einfluss auf das Leben der Menschen haben.

Dazu gehört unter anderem, dass sich durch die Erderwärmung die Vegetationsperioden ausdehnen. Das wiederum führt dazu, dass Pflanzen häufiger blühen und sich die Zeiten, in denen Allergiker unter den Pollen leiden, verlängern. Ein anderes Beispiel ist das durch den Klimawandel bedingte Artensterben. Allein der Verlust von Bienen und Hummeln bedeutet auch, dass vielen Kulturpflanzen wie Apfel- und Kirschbäumen, Erdbeeren, Gurken und Bohnen die Bestäuber fehlen. Das Wiederum resultiert in schlechteren Ernten und Lebensmittelknappheit für den Menschen.

