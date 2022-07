Die Ruhr als Trinkwasserlieferant

Hintergrund ist, dass Gelsenwasser seine Kunden im östlichen Münsterland bis Beckum bereits aus Wasserwerken an der Ruhr versorgt. Vor allem aus dem Wasserwerk Echthausen der Wasserwerke Westfalen GmbH (WWW). Hier wird wie in anderen Wasserwerken in der Region Grundwasser mit Oberflächenwasser aus der Ruhr angereichert. Dafür wird Wasser aus dem Fluss in Versickerungsbecken geleitet. Dort versickert das Wasser in den Untergrund und wird auf diese Weise biologisch gereinigt. Anschließend wird das Wasser noch weiter aufbereitet, bevor es in das Trinkwassernetz eingespeist wird.

Dass die Versorger an der Ruhr den Fluss als Rohwasserquelle nutzen, hat einen einfachen Grund. "Grundwasser ist für die Versorgung der Menschen und Betriebe im Ruhreinzugsgebiet insgesamt nicht ausreichend vorhanden", erklärt Ramon Steggink von der Rheinisch-Westfälischen Wasserwerksgesellschaft (RWW).

Auch die RWW reichert in jedem ihrer drei Wasserwerke an der Ruhr das Grundwasser mit Flusswasser an. Das Verfahren bietet darüber hinaus noch einen weiteren Vorteil mit Blick auf besonders trockene Phasen. Denn in den Wasserwerken Mülheim-Styrum/West und Essen-Kettwig wird das fast fertig aufbereitete Trinkwasser in eine sogenannte Untergrundpassage eingeleitet, also quasi in den Boden eingespeist und dort gespeichert. In beiden Wasserwerken zusammen sind das mehr als 100.000 Kubikmeter.

"Je nach Abnahmesituation könnte die Versorgung aus diesen Wasserwerken länger sichergestellt werden – gegebenenfalls über zwei Tage", erklärt Steggink. "Alle drei Werke sind miteinander verbunden und können im Bedarfsfall die Versorgung des anderen unterstützen."