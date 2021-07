Auch in den ländlicheren Gebieten in der Umgebung großer Städte oder verwinkelter Dörfer richten die Wassermassen teils riesige Schäden an. Im Hagener Stadtteil Westhofen-Garenfeld, der direkt an einem Ruhrbogen liegt, wird das ganze Areal eines Campingplatzes mit den braunen Wassermassen des angeschwollenen Flusses geflutet.