Katharina Kraatz

20. April 2002 – 14. Juli 2021

Als Udo Kraatz am 14. Juli seine Tochter anruft und ihr sagt, dass im Landkreis Ahrweiler jede Hand gebraucht wird, zögert Katharina keine Sekunde. "Wir wollten an diesem Abend eigentlich zu einer Übung der Jugendfeuerwehr ", sagt ihre Mutter Frauke. Dass ihre Tochter diese sausen lässt, um Menschen in Not zu helfen, steht jedoch außer Frage. "Ihre Augen haben gleuchtet, als sie wusste, es geht zum Einsatz", sagt Frauke Kraatz.

Die Feuerwehr ist die große Leidenschaft der 19-Jährigen – schon immer. Kaum kann sie laufen, schnappt sie sich die schweren Einsatzstiefel ihres Vaters, der seit Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr Barweiler ist, und stapft damit so gut sie kann durch die Wohnung. "Als sie dann sprechen konnte, hat sie immer gesagt, dass sie in die Feuerwehr will", erinnert sich ihre Mutter.

Da ihr Vater die Jugendfeuerwehr in Barweiler leitet, geht dieser Wunsch schnell in Erfüllung. Offiziell mitmachen dürfen Kinder zwar erst mit zehn Jahren, Katharina übt aber schon vorher als Gastkind eifrig mit.

2018 dann wechselt sie – zum frühstmöglichen Zeitpunkt - von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst der Freiwilligen Feuerwehr.