Sind Pollen aggressiver geworden - und wenn ja, warum?

In den vergangenen Jahren hat sich die Luftqualität in Deutschland deutlich verschlechtert. Die zunehmende Verpestung der Umgebung durch Abgase aus Verkehr und Industrie wirkt wie ein Heuschnupfen-Verstärker. Klares Indiz: An Tagen mit besonders hoher Luftverschmutzung würden viel mehr Medikamente gegen die Allergie verkauft. Und das bei gleicher Anzahl an Pollen, sagt Karl-Christian Bergmann. Der Facharzt ist Leiter der Allergieambulanz an der Uniklinik Charité Berlin und Vorsitzender des Polleninformationsdienstes.

Die wissenschaftliche Erklärung: Schlechte Luft führt zu Veränderungen in den sogenannten Allergenen der einzelnen Pollen, die wiederum mehr allergische Entzündungen auslösen. Das haben Untersuchungen des Allergie-Centrums Charité Berlin ergeben. Man kann also sagen: Die Pollen werden aggressiver. Ausgerechnet in Städten ist die Belastung für Allergiker deshalb besonders hoch und es kommt noch schlimmer.

Denn durch den Klimawandel und die steigenden Temperaturen passen die Pflanzen ihr Verhalten an. "Die Bäume blühen im Durchschnitt fast vier Wochen früher als noch vor 30 Jahren. Entsprechend setzen sie auch früher ihre Pollen frei", sagt Bergmann. Tatsächlich schwirren schon Anfang Januar die ersten Haselnusspollen durch die Luft.

Im Sommer haben Gräserpollen ihre Hochphase, im Herbst folgen die Kräuter. "Mitte September war dann im Regelfall Schluss. Inzwischen fliegen die Pollen aber teils bis in den November", so der Mediziner. Wer also gegen das Gesamtpaket und damit alle drei Arten allergisch reagiert, leidet im schlimmsten Fall fast das ganze Jahr an Heuschnupfen.

Bewegen Sie den Schiebe-Balken und entdecken im Pollenkalender, wie sich der Pollenflug seit dem Jahr 2000 verändert hat: