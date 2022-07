Warum werden Wespen überhaupt geschützt?

Auch, wenn Wespen wirklich nervig sein können - sie sind auch sehr nützliche Tiere.

"Ohne Wespen würde es im Sommer viel mehr Mücken geben." Matthias Kistenich, Imker und Wespenberater

Denn Wespen ernähren sich selbst nicht nur von Pollen, Nektar und Fallobst. Sie brauchen auch tierisches Eiweiß, um ihre Brut, also die frisch geschlüpften Larven damit zu füttern. "Deshalb jagen die Wespen andere Insekten wie Bienen, Fliegen, Mücken, etc. und verfüttern die Beute an die Jungtiere", erklärt der Imker.

Informationen zum Artenschutz (Umweltministerium NRW)

Da für die Deutsche und für die Gemeine Wespe dafür auch tote Tiere - also Aas - in Betracht kommen, fungieren sie zudem noch als eine Art Hygienepolizei. "Eine tote Maus beispielsweise ist nach ein paar Tagen einfach komplett abgenagt", sagt Kistenich. Mögliche Krankheitserreger hätten so weniger Chancen sich auszubreiten.

Dazu kommt, dass Wespen genau wie Bienen Bestäuber sind. Das heißt, sie sorgen bei ihrer Suche nach Pollen dafür, dass sich die Pflanzen, auf deren Blüten sie landen, fortpflanzen können.

Zurück zur Übersicht