Drei Jahre ist es mittlerweile her, als das Tief "Bernd" über Deutschland zog. Zwischen dem 12. und 15 Juli 2021 ließen extreme Regenfälle selbst kleine Bäche zu reißenden Flüssen werden. Vor allem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wurden von den Unwettern getroffen. Mehr als 180 Menschen kamen ums Leben, 49 davon in NRW.

Das verheerendste Hochwasser, das es bislang in NRW gab, zerstörte Gebäude und Infrastruktur, vernichtete Existenzen und verwüstete ganze Regionen. In den vergangenen Jahren hat die NRW-Landesregierung Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um die Menschen beim Wiederaufbau ihrer Häuser und Wohnungen zu unterstützen, aber auch, damit zerstörte Straßen und Brücken wieder aufgebaut werden können.

🔗 Ahrtal unter Wasser: Chronik einer Katastrophe

Wie es heute in den Städten und Gemeinden in NRW aussieht ist aber von Ort zu Ort unterschiedlich. Während der Marktplatz in Bad Münstereifel (siehe oben) wieder wie neu aussieht, ist im Erftstädter Stadtteil Blessem noch immer viel zu tun. In unserer interaktiven Vorher-Nachher-Bildergalerie können Sie sehen, wie der Stand beim Wiederaufbau in NRW ist.