Ahrtal unter Wasser

Chronik einer Katastrophe

Beim Jahrhundert-Hochwasser 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen starben allein an der Ahr mindestens 133 Menschen. Wie konnte es dazu kommen? Eine Rekonstruktion der Flut-Ereignisse im Ahrtal am Mittwoch und Donnerstag, 14. und 15. Juli, anhand von Pegelständen, behördlichen Warnungen und Erlebnissen des Gastronomen Michael Lang. Er bekam die Katastrophe am eigenen Leib zu spüren und dokumentierte sie in Videos.

Von Jörn Seidel, Han Lay (Animationen) und Merle Göddertz (Recherche)