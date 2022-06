Auf unseren Transportern ist auf Ukrainisch und Polnisch „Humanitäre Hilfe“ zu lesen und eine Ukraine-Flagge aufgeklebt. Wir haben bei unserer ersten Hilfsfahrt gelernt: Die Verständigung an der Grenze ist nicht immer so einfach. Je leichter man zeigen und erklären kann, was man will, desto besser.

Auf diesem Parkplatz in Sachsen kommt plötzlich eine ältere Frau auf uns zu, sie hat das Schild am Auto gesehen. „Toll, was Sie machen“, sagt sie. „Darf ich Ihnen ein Scheinchen zustecken?“ Und drückt mir 20 Euro in die Hand.



Freitag, 21.15 Uhr, knapp hinter der polnischen Grenze

Lautes Gegröle in unserem Auto. Wir singen zu Madonna und Depeche Mode. Laune aufrecht halten, ablenken. An diesem Punkt ist völlig klar, was ich mir heute Morgen noch nicht eingestehen wollte: Wir werden nicht in Polen übernachten können, wir müssen die Nacht durchfahren. Es liegen so viele Staus hinter uns, und der Zeitplan ist leider strikt.

Laut Navigationsgerät sind es noch siebeneinhalb Stunden Fahrt. Real werden es bestimmt elf Stunden sein, schätzt Spediteur Anton. Er muss es wissen: Er ist als seit über zwanzig Jahren im Einsatz.



Samstag, 3.10 Uhr, irgendwo in Polen

Wirklich besser wird die Laune nicht. Die Fahrer versuchen, sich mit aller Kraft wach zu halten, während die anderen schlafen. Und ich sitze dazwischen und fühle mich nutzlos. Seit fast zehn Jahren saß ich nicht mehr am Steuer. Ich fahre mit, um die Organisation zu übernehmen und an der Grenze zu sprechen. Ich bin, wenn auch in der Ukraine geboren, die einzige, die Russisch versteht.

Mit jedem Meter steigt die Nervosität, die Grenze zur Ukraine kommt näher. Wir müssen einigermaßen pünktlich durchkommen, weil unsere Kontakte nicht lange auf uns warten können. Sie müssen bis zur Ausgangssperre wieder zu Hause sein. Wir fahren in der Regel nur einige Kilometer rein, zwei Leute aus Schmerynka kommen uns entgegen.

Bis Schmerynka durch zu fahren, das schaffen wir nicht: Der Weg aus Köln dauert schon an die zwanzig Stunden. Jede Fahrt bedeutet für uns ohnehin schon ein Wochenende und einen Urlaubstag.

Deshalb ist der Zeitplan so strikt: Wir müssen zwischen 12 und 15 Uhr da sein, damit das Treffen funktioniert.



Samstag, 10.18 Uhr, Grenzübergang Korczowa-Krakowez

Wir stehen nun seit einer halben Stunde vor der Grenze und sehen zu, wie unsere Pläne zu scheitern drohen. Am Grenzübergang wurde eine Regelung geändert: Beim letzten Mal kam man als Hilfstransport bevorzugt durch, heute ist dem nicht mehr so. Knapp 50 Autos vor uns habe ich gezählt, als ich daran vorbei gestapft bin, um die Beamten vorne zu fragen, wie das heute abläuft.