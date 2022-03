Ich vermisse alles an meinem alten Leben. Damals hatte ich meine Routine und Ziele, die ich erreichen wollte. Natürlich will ich irgendwann zurück in die Ukraine. Aber Charkiw muss erst wieder aufgebaut werden und es wird lange Zeit keine Jobs geben. Deswegen denken wir uns: Wenn wir hier in Deutschland arbeiten und lernen können, können wir die Organisationen drüben besser unterstützen, das Land wieder aufzubauen.

Der Krieg hat uns beigebracht, dass alles Materielle keine Bedeutung hat. Was wichtig ist, das sind Familie und Freunde. Weil du nicht weißt, was morgen kommt. In einer Woche können alle Pläne, die du für dich und dein Leben gemacht hast, zerstört sein.“