Ich war mir so sicher, dass es keinen Krieg geben wird. Wir wussten zwar, dass russische Truppen an der Grenze standen, aber ich konnte mir einen Krieg einfach nicht vorstellen. Wir haben uns nicht darauf vorbereitet; Freunde von mir haben sogar noch einen Urlaub in der Türkei geplant.

Am 24. Februar rief uns am frühen Morgen ein Fahrer aus der Firma meines Mannes an. Er war auf dem Weg nach Kiew, aber konnte nicht mehr rein in die Stadt. Er sagte, es gäbe einen Luftangriff und dass der Boden beben würde. Es war ein seltsames Gefühl um die Uhrzeit, wir waren noch nicht ganz wach. Ich habe die Kinder dann noch ein bisschen schlafen lassen. Aber ab diesem Moment haben wir den Fernseher nicht mehr ausgeschaltet.