Pflege am Limit: Rennen wir in die Katastrophe?

Reformbedarf in der Pflege sehen alle Parteien, die aktuell im Bundestag vertreten sind. Union und FDP halten in ihren Wahlprogrammen grundsätzlich an der Pflegeversicherung fest, während SPD, Grüne und Linke sie zu einer Bürgerversicherung ausbauen wollen, in die alle einzahlen. Einig sind sich alle Parteien: Die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte sollen verbessert werden. Die Vorhaben im Überblick:



So wollen die Parteien die Pflegefinanzierung reformieren:

Die Union, also CDU und CSU, will prüfen, "wie wir das Instrument der betrieblichen Pflegezusatzversicherung stärken und staatlich fördern können". Um angesichts des demografischen Wandels unverhältnismäßig steigenden Beiträgen entgegenzuwirken, solle der Pflegevorsorgefonds bis 2050 verlängert werden. Er soll laut Bundesgesundheitsministerium ab 2035 dabei helfen, den Beitragssatz zu stabilisieren. Außerdem will die Union eine staatliche Förderung der betrieblichen Pflegezusatzversicherungen prüfen.

Die SPD erklärt: "Wir wollen eine Vollversicherung als Bürgerversicherung, die alle pflegerischen Bedarfe und Leistungen abdeckt." Alle Berufsgruppen sollen einzahlen. Ein erster Schritt dahin sei eine Deckelung des Eigenanteils für Pflegebedürftige mit kleinen und mittleren Einkommen – ihre Kosten sollen also nicht immer weiter steigen. Künftige Kostensteigerungen sollten über einen Mix aus "moderat steigenden" Pflegebeiträgen und einem "dynamischen Bundeszuschuss" finanziert werden.

Die Grünen wollen Eigenanteile mit einer "doppelten Pflegegarantie" – erstens senken und zweitens deckeln. Die Pflegeversicherung soll dann alle darüberhinausgehenden Kosten für ambulante wie stationäre Pflege tragen. Mit einer Pflege-Bürgerversicherung "wollen wir dafür sorgen, dass sich alle mit einkommensabhängigen Beiträgen an der Finanzierung des Pflegerisikos beteiligen", heißt es im Programm.

Die FDP will an der Pflegeversicherung als "Teilleistung" festhalten und sie mit privater und betrieblicher Vorsorge ergänzen – also ein Drei-Säulen-Modell wie bei der Rente. "Insbesondere der Ausbau von betrieblichen Modellen zur Pflegezusatzvorsorge ist zu unterstützen." Für jeden Pflegebedürftigen soll es ein monatliches Budget geben, in das alle Leistungsansprüche der jeweiligen Pflegegrade einfließen. Darüber soll man dann unbürokratisch und transparent je nach Bedarf verfügen können.

Die Linke will eine Vollversicherung, die dann alle Pflegeleistungen übernimmt, Eigenanteile sollen entfallen. Die private Pflegeversicherung müsse in die gesetzliche überführt werden. "Private Krankenhäuser und Pflegebetriebe, die nicht gemeinnützig arbeiten, wollen wir in Gemeineigentum überführen."

Die AfD plädiert für eine Zusammenlegung von Pflege- und gesetzlicher Krankenversicherung, weil es ihrer Ansicht nach zu vielen Überschneidungen kommt. Bevor es soweit ist, sollten aus der Pflegeversicherung Kurzzeitpflegeplätze in Krankenhäusern finanziert werden, denn an solchen fehle es nach einer Krankenhausbehandlung.