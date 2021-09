Bedingungsloses Grundeinkommen für alle - kann das funktionieren?

Ein bedingungsloses Einkommen nimmt den Menschen die Existenzangst. Wenn jeder einzelne Mensch jeden Monat einen Betrag von, sagen wir, 1.200 Euro garantiert bekommt, braucht niemand Angst zu haben, etwa bei dem Verlust des eigenen Jobs in die Armut zu rutschen. Die Menschen wüssten damit, „dass sie und ihre Kinder bis zum Lebensende niemals in Armut leben werden“, sagt Michael Bohmeyer in dem ZDF-Format „13 Fragen“ (ab ca. 13:40). Er ist Gründer des Vereins „Mein Grundeinkommen“, der per Losverfahren spendenfinanzierte bedingungslose Grundeinkünfte verschenkt. „Verringerung der Armut“ und „Absicherung für alle in Krisenzeiten“ sind die zentralen Argumente für ein BGE – das ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage in Österreich (pdf).

Ein bedingungsloses Einkommen bietet Menschen mehr Freiheiten. Wenn das BGE wie ein Sicherheitsnetz wirkt, trauen sich mehr Menschen, ihre Zeit für die Familie zu nutzen, in Hobbys oder Ehrenämter zu investieren. Sie bilden sich weiter und nehmen auch mal einen Job an, der vielleicht weniger lukrativ, aber dafür erfüllender ist. „Ein Grundeinkommen würde Menschen die Freiheit geben, Nein zu sagen zu unterbezahlten Jobs“, sagt der Volkswirt Thomas Straubhaar von der Universität Hamburg. „In der Folge würde ein Arbeitsmarkt entstehen, der viele bis dahin schlecht bezahlte Jobs besser entlohnt.“

Wer ein bedingungsloses Einkommen bezieht, ist zufriedener, hat weniger Stress und mehr Selbstvertrauen. Ein Modellversuch aus Finnland hat gezeigt, dass die Einführung eines BGE positive psychische Effekte haben kann. Zwischen Anfang 2017 und Ende 2018 haben 2.000 Arbeitslose statt der Grundsozialhilfe bedingungslos 560 Euro erhalten; die Empfängerinnen und Empfänger waren dabei deutlich zufriedener und weniger gestresst als eine Kontrollgruppe, die weiterhin Sozialhilfe in ähnlicher Höhe bekam. Auch „das Vertrauen der Menschen in die eigenen Fähigkeiten, in staatliche Institutionen und in die Zukunft nahm messbar zu“, sagt Minna Ylikännö, eine Forscherin der finnischen Sozialbehörde.

Ein bedingungsloses Einkommen reduziert Bürokratie und sorgt für weniger Stigmata. Wer heute etwa von Hartz IV lebt, muss nicht nur viel Zeit in Formulare und Bewerbungen investieren, sondern muss auch mit dem Stigma leben, auf Geld vom Staat angewiesen zu sein. Befürworterinnen und Befürworter argumentieren: Wenn jede und jeder Geld vom Staat erhält, wird niemand mehr deshalb ausgegrenzt. Würden zumindest einige Sozialleistungen durch das bedingungslose Grundeinkommen wegfallen, würde der Staat sich die Kosten für die aufwändige Verwaltung sparen.

Ein bedingungsloses Grundeinkommen kann wegfallende Arbeitsplätze abfedern. Durch die Digitalisierung werden einer Analyse des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit zufolge 1,5 Millionen Arbeitsplätze bis 2025 verschwinden. „Digitalisierung schafft zwar auch neue Arbeitsfelder, wahrscheinlich aber in geringerem Ausmaß und vor allem für speziellere Qualifizierungen. Das könnte eine echte Gefahr für unser jetziges Sozialsystem darstellen“, schreibt Korbinian von Blanckenburg, Wirtschaftsprofessor an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe (pdf, S. 28). Die drohenden Arbeitsplatzverluste könnten durch ein bedingungslose Grundeinkommen aufgefangen werden, argumentieren Befürworterinnen und Befürworter.