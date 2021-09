Explosion in einer Sondermüllanlage in Leverkusener Chempark. Am 27. Jul 2021 explodiert gegen 9.30 Uhr ein Tank im Lager einer Müllverbrennungsanlage auf dem Gelände des Leverkusener Chemieparks. Sieben Menschen sterben, 31 werden zum Teil schwer verletzt. Anfangs ist nicht klar, ob und wenn ja, wie gefährlich der dabei entstandene Rauch ist, weil er mit Giftstoffen belastet sein könnte. Anwohner werden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ordnet das Ereignis als "extreme Gefahr" ein und warnt über die dafür vorgesehene Notfall-Informations- und Nachrichten-App (NINA). Trotzdem wird in Leverkusen nicht der Katastrophenfall ausgerufen: Die Leverkusener und die Werksfeuerwehr schaffen es, den Unfall allein zu beherrschen. Zwar fordert die Feuerwehr überörtliche Hilfe bei den Kollegen in Köln an; um 12.15 Uhr melden die Einsatzkräfte aber, dass das Feuer unter Kontrolle sei.

Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Ganz anders ist die Situation bei der Flutkatastrophe Mitte Juli. Zahlreiche Kommunen und Kreise rufen den Katastrophenfall aus – allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. Im Rhein-Erft-Kreis läuft das Procedere ganz klassisch ab: Erst ruft Erftstadt den Katastrophenfall aus, eineinhalb Stunden später dann der Kreis, in dem sich die Stadt befindet. Dass die Abläufe aber nicht immer wie auf einem Schaubild oben von statten gehen, zeigt der Kreis Ahrweiler. Als dort während der Flutkatastrophe ein Krisenstab eingerichtet wird, sind die örtliche Kräfte des THW schon länger im Einsatz. Der Katastrophenfall wird aber erst viel später ausgerufen.

Die beiden Beispiele zeigen: Es gibt zwar Leitlinien, doch am Ende entscheiden einzelne oder kleine Gruppen von Amtsträgern, ob und wann der Katastrophenfall ausgerufen wird.

Zurück zu den Fragen