Was schlagen die Parteien konkret vor, um das Rentensystem zu reformieren?

Die sechs Parteien, die aktuell im Bundestag vertreten sind, haben unterschiedliche Ideen, wie sie den Bürgerinnen und Bürgern ein finanziell sorgenfreies Leben im Alter zusichern wollen. Im Fokus aller Partei-Wahlprogramme steht die Bekämpfung der Altersarmut. Ein Überblick über die wichtigsten Forderungen – und eine Einschätzung darüber, wie realistisch eine Umsetzung der Ideen ist:

CDU/CSU. Laut dem Wahlprogramm der Union (pdf) soll das Renteneintrittsalter von aktuell 67 Jahren bestehen bleiben. CDU und CSU schlagen eine betriebliche Altersvorsorge für alle vor, um Geringverdiener vor Altersarmut zu schützen. Zudem schlägt die Union eine „Generationsrente mit einem staatlichen Monatsbeitrag zur Anlage in einem Pensionsfonds“ vor, also eine Altersvorsorge von Geburt an. Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Union: die Selbstständigen. Für sie soll es eine Altersvorsorgepflicht geben, wenn sie nicht anderweitig abgesichert sind.

SPD. Geringverdienende sollen laut SPD-Wahlprogramm (pdf) geringere Beträge in die Rentenkasse einzahlen, aber keine geringere Rente bekommen. Außerdem sollen grundsätzlich alle Erwerbstätigen einzahlen, also auch Beamte, Abgeordnete und alle Selbstständigen. Das Rentenniveau soll nach der Vorstellung der Sozialdemokraten dauerhaft mindestens 48 Prozent betragen und das Renteneintrittsalter bei 67 Jahren liegen. In der Rente soll künftig familienbedingte Fürsorgearbeit berücksichtigt werden. Und bei der privaten Altersvorsorge will die SPD die sogenannte Riester-Rente – eine staatlich bezuschusste private Altersvorsorge – gegen ein neues Angebot ersetzen. Dabei sollen staatliche Zuschüsse ausschließlich unteren und mittleren Einkommensgruppen zugutekommen.

AfD. Bürgerinnen und Bürger sollen nach den Vorstellungen der AfD selbst entscheiden, wann sie in Rente gehen. Und: Wer länger in die gesetzliche Rentenkasse einzahlt, soll auch bei einem geringeren Einkommen bessergestellt werden als Personen, die nicht so lange eingezahlt haben. Laut Wahlprogramm (pdf) setzt die AfD auf einen höheren Steuerzuschuss in die Rentenkasse. Die Partei will dies finanzieren, indem sie Steuern bei Migrations-, Klima- und EU-Politik spart. Auch Politikerinnen und Politiker sollen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen. Um Familien zu entlasten, plant die AfD, Eltern bei der Geburt eines Kindes bereits entrichtete Rentenbeträge in Höhe von 20.000 Euro zurückzuzahlen – oder sie von künftigen Beiträgen in gleicher Höhe freizustellen.

FDP. Die Liberalen wollen die Bausteine des Drei-Säulen-Systems flexibler gestalten. Laut Wahlprogramm (pdf) sollen Bürgerinnen und Bürger ab 60 Jahren selbst entscheiden können, wann sie in Rente gehen, wenn bis dahin das Grundsicherungsniveau erreicht ist. Zudem sollen Ansprüche aus einer betrieblichen Altersvorsorge bei einem Arbeitgeberwechsel mitgenommen werden können. Für Geringverdiener wollen die Liberalen statt der im Januar eingeführten Grundrente eine Basis-Rente einführen, die direkt bei der Rentenversicherung (und nicht beim Sozialamt) beantragt werden kann. Die FDP schlägt ferner eine „gesetzliche Aktienrente“ vor. Dabei soll ein großer Betrag in die umlagefinanzierte Rentenversicherung fließen und ein kleinerer Betrag – etwa zwei Prozent des Bruttoeinkommens – in einer kapitalgedeckten Altersvorsorge angelegt werden. Schweden hat mit einem ähnlichen Rentenmodell gute Erfahrungen gemacht.

Bündnis 90/Die Grünen. Das Rentenniveau soll laut Wahlprogramm (pdf) bei mindestens 48 Prozent bleiben, das Renteneintrittsalter bei 67 Jahren, ein früheres oder späteres Eintreten jedoch vereinfacht werden. Die Grünen schlagen vor, die Steuerzuschüsse in die Rentenkasse bei Bedarf zu erhöhen. Nach und nach soll aus der gesetzlichen Rentenversicherung eine „Bürger:innenversicherung“ werden, die alle Erwerbstätigen einbezieht. Die Grundrente soll für Geringverdienende zu einer Garantierente werden. Das aktuelle Umlagesystem wollen die Grünen durch eine kapitalgedeckte Altersvorsorge ergänzen. Auf Arbeitgeberseite fordern sie eine betriebliche Altersvorsorge für alle. Die Riesterrente soll nach Vorstellungen der Grünen durch einen öffentlich verwalteten Bürgerfonds ersetzt werden.

Die Linke. Als einzige der sechs Parteien will die Linke das Renteneintrittsalter senken: Bürgerinnen und Bürger sollen wieder mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen dürfen. Und wer 40 Beitragsjahre vorweist, soll sogar schon ab 60 Jahren ohne Einbußen in Rente gehen dürfen. In die Rentenversicherung sollen laut Wahlprogramm (pdf) künftig alle einzahlen – auch Selbstständige, Politiker und Beamte. Die Linke möchte ferner das Rentenniveau innerhalb einer Legislaturperiode auf 53 Prozent anheben. Für Geringverdienende will die Partei eine sogenannte solidarische Mindestrente von 1.200 Euro für niedrige Einkommensgruppen aus der Steuerkasse bezahlen lassen. Bei der betrieblichen Altersvorsorge möchte die Linke die Arbeitgeber in die Pflicht nehmen – sie sollen den überwiegenden Teil als betriebliche Sozialleistung finanzieren.