Auch noch Tage und Wochen nach der Flut brauchten die Menschen in Bad Münstereifel Gummistiefel, um trockenen Fußes von einem Ort in der Stadt zum anderen zu kommen. Dabei kletterten sie über Sandsäcke, Schutt und all die Dinge, die das Hochwasser in nur wenigen Stunden zerstört hatte. Bis heute sind noch nicht alle Wege wieder vollständig hergestellt.