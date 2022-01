Kleine Bäche, die zu reißenden Flüssen wurden. Regenmassen, die Straßen unterspülten und Erdrutsche auslösten. Überschwemmungen, die Wohnungen fluteten und Häuser zum Einsturz brachten.

Vor einem halben Jahr, im Juli 2021, brach die Flutkatastrophe über den Westen herein. An manchen Orten, wie in der Klosterstraße in Erftstadt-Lechenich, überschwemmten die Wassermassen Straßen und fluteten Keller.

Anderenorts jedoch entwickelte das Wasser verheerende Kräfte. Allein in Nordrhein-Westfalen kamen fast 50 Menschen in den Fluten ums Leben. Tausende verloren ihr Heim. Und selbst dort, wo die Überschwemmungen nicht alles augenblicklich zerstörten, richteten sie Schäden an, die noch Monate später nachwirken.

Für viele Betroffene bedeutete das neben dem riesigen finanziellen Schaden, den sie erlitten, vor allem eins: unglaublich viel Arbeit.

Sie machten sich - trotz aller Widrigkeiten - daran, ihr Heim wieder aufzubauen. Wir haben einige von ihnen sechs Monate nach der Katastrophe besucht. Im Vorher/Nachher-Vergleich können Sie sehen, wie weit sie im vergangenen halben Jahr schon gekommen sind.