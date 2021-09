Das sind Eure Fragen zur Bundestagswahl

Lässt die Politik die junge Generation in die Altersarmut laufen? Wird es in zehn Jahren noch genügend Pflegekräfte geben? Und brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen? Zur Bundestagswahl am 26. September haben wir „Eure Fragen“ gesammelt. Hier gibt es jetzt Antworten.