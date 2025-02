NRW ist Stauland Nummer 1

Stolze 17 Prozent der deutschen Autobahnkilometer liegen in NRW. Beim Stau ist der Anteil mit 31,5 Prozent sogar fast doppelt so hoch. Das ergab eine aktuelle Erhebung des ADAC. Insgesamt 271.000 Kilometer Stau waren es im vergangenen Jahr in NRW. Das sind rund sechs Prozent mehr als im Jahr zuvor.

🔗 ADAC-Staubilanz 2024: NRW bleibt Hotspot (wdr.de)

Allerdings wurde laut ADAC auch nirgendwo so viel gebaut. Der Grund sei vor allem das Thema Brückenbau, das sich mindestens bis ins Jahr 2035 hinziehen werde. "Über Jahrzehnte wurde zu wenig in die Verkehrsinfrastruktur investiert. Das fällt uns jetzt auf die Füße", sagt auch der Leiter des Fachbereichs Verkehr und Umwelt beim ADAC Nordrhein, Roman Suthold.

Nun sei entscheidend, dass es der Politik gelinge, die vielen maroden Brücken rechtzeitig zu modernisieren. Gelinge es nicht, den "besorgniserregenden Zustand" in den Griff zu bekommen, drohten weitere Totalausfälle, Stau-Chaos und noch mehr Schaden für den Wirtschaftsstandort.

Laut ADAC hat der Neubau von Autobahnbrücken an zentralen Stellen – wie etwa der A1 bei Leverkusen oder der A45 bei Lüdenscheid – erhebliche Auswirkungen auf umliegende Bundes- und Landstraßen. Fallen diese Bauwerke aus, werden an den Ausweichstrecken Straßen und Brücken stark belastet, sodass deren Lebensdauer sinke, sagt Suthold. Er nennt es einen "Domino-Effekt". Auf die Autofahrerinnen und Autofahrer würden auch in NRW in den nächsten Jahren weiterhin deutliche Belastungen zukommen.

🔗 Baustellenbilder von der Rheinbrücke Leverkusen (reportage.wdr.de)