Die Sperrung der Brücke ist auch wirtschaftlich ein Fiasko. Im März 2022 legte das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln die Ergebnisse einer Untersuchung vor, die der Westfälische Verkehrsverband in Auftrag gegeben hatte. Darin untersuchte IW Consult, wie hoch der Schaden ist, der der Wirtschaft durch die Sperrung der Rahmedetalbrücke entsteht. „Die negativen Effekte durch die Brückensperrung addieren sich in den nächsten fünf Jahren auf mindestens 1,8 Milliarden Euro“, heißt es darin. Fünf Jahre, das ist die Zeit, die die A45 gesperrt bleibt, wenn der Neubau wie geplant abgeschlossen wird.

Doch die Sperrung bringt noch ganz andere Probleme für die Unternehmen in der Region mit sich. „Der Fachkräftemarkt in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe ist damit noch mehr unter Druck als er ohnehin schon war“, sagt Hans-Peter Langer von der IHK Siegen. „Firmen, die neue Mitarbeiter suchen, haben hierdurch sehr schlechte Karten.“ Denn auch die Möglichkeit, Fachkräfte aus anderen Teilen NRWs oder Deutschlands in das Siegerland oder Sauerland zu locken, ist utopisch. Wer will schon in eine Region ziehen, die so schlecht an den Rest des Landes angebunden ist?

Stattdessen hat in manchen Bereichen schon eine Art Landflucht begonnen. „Wir haben Auszubildende, die nach Hagen oder Dortmund in die Berufsschule gehen“, sagt Langer. „Die machen das eine Zeit mit und dann kündigen sie, einfach weil sie die Fahrerei nicht ertragen.“

Denn selbst wenn die Rahmedetalbrücke ab 2026 wieder befahrbar sein sollte, wird sich die Verkehrssituation auf der Sauerlandlinie bis mindestens 2035 nicht entspannen.

Auch weil noch eine der größten Herausforderungen auf die Autobahn GmbH wartet: die Siegtalbrücke.

