„Die Brücke darf keinen Millimeter nach rechts oder nach links fallen“, sagt Sprengmeister Schneider, sie müsse präzise in sich zusammensacken. „Kein Millimeter“, das heißt konkret: Schneider hat einen Spielraum von 1,50 Meter auf beiden Seiten. Nur, wenn er sich in diesem Rahmen bewegt, kommt keines der Wohnhäuser oder Firmengebäude zu Schaden.

Schneiders hochgestecktes Ziel: „dass bei der Sprengung keine Scheibe zu Bruch geht“.

Die Brücke muss in sich zusammenbrechen

Wenn Pfeiler und Fahrbahn senkrecht nach unten fallen, sprechen Fachleute von einer sogenannten Kollapssprengung. Um das hinzubekommen, haben Michael Schneider und sein Team an jedem der zehn Stützpfeiler der Rahmedetalbrücke zwei sogenannte Sprengmäuler angebracht – eines am Fuß des Pfeilers, ein zweites an der Mitte des Pfeilers.

Die Bohrlöcher am Fuß der Brücke werden dabei so gesetzt, dass die Explosion der einzelnen Sprengladungen den gesamten Pfeiler in Richtung Hang kippen lässt. Die Sprengladungen in der Mitte der Pfeiler wirken in die entgegengesetzte Richtung und lassen den oberen Teil des Pfeilers in Richtung Tal kippen.

Läuft alles nach Plan, knickt der Pfeiler genau in der Mitte zusammen. Die obere Hälfte fällt genau auf die untere Hälfte. Und die 453 Meter lange Fahrbahn obendrauf.