Bodo ist Heizungsbauer, seine Frau Alexandra arbeitet in Teilzeit als Küchenkraft in einer Klinik. Die Eltern haben drei schulpflichtige Kinder. Das Leben zu organisieren, ist manchmal ein Kraftakt. Zumal sich die Familie nicht auf eine ausreichende Betreuung verlassen kann. So hat Tochter Emma seit Kurzem einmal die Woche früher schulfrei, weil Lehrkräfte fehlen - und zwar dauerhaft.

Beim Einkaufen spürt Alexandra die hohen Preise. Auf konventionelles Obst und Gemüse will sie trotzdem nicht zurückgreifen, sondern weiterhin regional und bio einkaufen. Dieses Mal nimmt sie im Supermarkt eine Tüte von “Too Good to go” mit. Der Salat und weitere Lebensmittel darin sind reduziert, da sie sonst im Müll landen würden - zum Beispiel, weil ihr Aussehen nicht dem Ideal entspricht oder das Mindesthaltbarkeitsdatum näher rückt.

Auch an anderen Stellen wird gespart: Die BVB-Fans sehen die Spiele seit Kurzem nicht mehr im Pay-TV, die Abos dafür haben sie gekündigt. Stattdessen gibt es die Bundesliga im Radio. In den Urlaub geht es nicht ins All-in-Hotel, sondern ins Zelt. Es kommt auch vor, dass Vater Bodo die Heizung runterdreht, um zu sparen. “Es ist nicht ganz einfach. Es sind schon viele Kosten, die auf einen zukommen im Jahr.”

Jammern und Meckern wollen sie trotzdem nicht. Denn das passiert schon genug. Alexandra stört vor allem, dass in Politik und Gesellschaft ständig nach dem Haar in der Suppe geschaut wird.