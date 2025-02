Krieg und Frieden

Drei Jahre nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine wühlt das Thema Krieg und Frieden die Menschen weiterhin auf. Wie können Friedensgespräche zum Erfolg kommen? Mit mehr Waffenlieferungen? Oder einem Waffenstopp? Sind wir in Deutschland sicher? Sollten wir aufrüsten? Die Wehrpflicht wieder einführen? Auslandseinsätze beenden? Uns anders positionieren zum Krieg in Nahost?

Darauf geben die Parteien in ihren Wahlprogrammen zur Bundestagswahl zum Teil sehr unterschiedliche Antworten. Beispiel Waffenlieferungen an die Ukraine: Das BSW fordert den Stopp. "Die Lösung von Konflikten mit militärischen Mitteln lehnen wir grundsätzlich ab." Auch die Linke will Verhandlungen ohne weitere Militärhilfe. "Wir lehnen Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete ab." Die AfD schweigt sich im Wahlprogramm zu deutschen Waffenlieferungen aus. Sie fordert eine "sofortige Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland".

Für eine "starke Position" in künftigen Friedensgesprächen wollen die Grünen weitere Waffenlieferungen. Auch die SPD will weiter Waffen liefern - nur keine Taurus-Marschflugkörper, damit "Deutschland und die NATO nicht selbst zur Kriegspartei werden". Die FDP will Taurus liefern, denn die Ukraine brauche "weitreichende Waffen" zur "Verteidigung gegen Abschussbasen und Nachschublinien auf russischer Seite". Auch CDU/CSU wollen die Ukraine weiter mit Waffen unterstützen, und zwar "mit allen erforderlichen".

🔗 Was steht in den Wahlprogrammen zur Bundestagswahl? - WDR.de

Die Sicherheitspolitik spielt für die Menschen offenbar eine wichtige Rolle bei der Frage, welcher Partei sie bei der Bundestagswahl am 23. Februar ihre Stimme geben. Im ARD-DeutschlandTrend nennen sie "Bewaffnete Konflikte / Frieden / Außenpolitik" an dritter Stelle der wichtigsten Probleme - nach "Zuwanderung / Flucht" und "Wirtschaft".