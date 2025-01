Anke macht vor allem die Situation an den Schulen in Mülheim Sorgen. "Mein jüngerer Sohn hat eine Lernschwäche", sagt die 53-Jährige. "Deshalb habe ich extra eine inklusive weiterführende Schule für ihn ausgesucht." Anfangs sei sie auch begeistert gewesen, doch je länger der mittlerweile 14-Jährige die Realschule besuchte, desto häufiger berichtete er von Problemen, die nicht mit seiner Lernschwäche zusammenhingen. "Es geht um Mobbing und Prügeleien, physische Gewalt gegen Schüler und Lehrer", sagt sie. Anke bringt diese Entwicklung vor allem mit dem großen Anteil von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund in Verbindung. Dieser liegt auf der Schule nach Informationen der Stadt Mülheim bei 83 Prozent.

Das Spannungsfeld, in dem die Schule steht, lässt sich auch an anderer Stelle ablesen. So wurde die Realschule vom Schulministerium sowohl mit dem Gütesiegel "Individuelle Förderung" ausgezeichnet, als auch für das aktuelle Schuljahr in die Sozialindexstufe 9 eingeordnet. Um diesen zu berechnen, wird unter anderem herangezogen, wie hoch die Kinder- und Jugendarmut unter den Schülern und Schülerinnen einer Schule ist. Zudem fließen zwei weitere Faktoren in die Berechnung mit ein. Einmal, wie hoch der Anteil der Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund und nichtdeutscher Familiensprache ist. Zudem wird auch berücksichtigt, wie viele Schüler und Schülerinnen beim Lernen, ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung sowie in puncto Sprache gefördert werden müssen. Je stärker diese Faktoren zutreffen, desto höher liegt der Sozialindex, dessen Stufen von 1 bis maximal 9 reichen.

Anke sieht darin ein Beispiel von misslungener Integration. "Es kann doch nicht sein, dass dort Kinder hingehen, deren Eltern bereits in Deutschland geboren wurden, die aber trotzdem kaum deutsch sprechen", sagt sie. Ihr Sohn berichte davon, dass Kinder ohne Schulsachen im Unterricht erschienen, auch weil ihre Eltern sie nicht in Sachen Schule unterstützten. Immer wieder werde der Unterricht gestört.

Das sei aber nicht alles. Teilweise würden die deutschen Schüler von den Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund wegen ihrer Nationalität angefeindet. "Also eine Art Rassismus gegen Deutsche", sagt sie. "Es macht was mit den Kindern, wenn sie jeden Tag 'Heil Hitler', 'hau ab, du stinkst' hören und als Nazi beschimpft werden."

Noch mehr ärgern Anke diese Zustände, wenn sie daran denkt, wie viel Rücksicht ihrer Meinung nach auf Migranten genommen werde. Die 53-Jährige arbeitet selbst in der Küche einer Offenen Ganztagsschule. "Der Caterer, der uns beliefert, bietet beispielsweise keine Gerichte mit Schweinefleisch an, wegen der muslimischen Kinder an der Schule", sagt sie. "Und das, obwohl aktuell nur wenige Kinder mit Migrationshintergrund dort sind." Im Gegenzug sehe sie aber nicht, wie Migranten sich an unsere Lebensweise und Traditionen anpassen würden.