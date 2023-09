Deswegen muss die Rheinbrücke - wie jedes andere Bauwerk auch - regelmäßig saniert werden. Kaputte Bleche wurden beispielsweise ausgetauscht, Risse zugeschweißt. Doch spätestens als 2013 auch noch Schäden in den Seilkammern, in denen die Brückenseile verankert sind, festgestellt wurden, war klar: Mit Reparaturen kommt man hier bald nicht mehr weiter. Die Brücke ist so kaputt, es muss was Neues her - und für schwere Fahrzeuge wird die Rheinbrücke vorerst zum Tabu.