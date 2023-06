Das Allerwichtigste: nicht hinterher springen! „Niemand bei klarem Verstand sollte in den Rhein gehen, um jemanden zu retten“, sagt Oliver Ostendarp von der DLRG Düsseldorf. Die Gefahr, selbst in Not zu geraten, sei einfach zu groß.

Notruf absetzen. Statt ins Wasser zuspringen, sollten Sie sofort den Notruf 112 anrufen. Diese Informationen sind dabei wichtig:

Wo ist es passiert? Beschreiben Sie möglichst genau, wo sich der Unfall ereignet hat. Orientierung geben Rheinstromkilometer-Tafeln, aber auch Hausnummern in der Nähe, Brücken, Häfen, besondere Bauwerke.

Was ist passiert? Beschreiben Sie, was Sie beobachtet haben.

Gibt es noch Fragen? Warten Sie auf Nachfragen der Leitstelle.

Schwimmenden Gegenstand ins Wasser werfen. Dinge wie ein Rettungsring, ein Stück Holz oder ein Ball können Menschen in Not helfen, sich über Wasser zu halten. Auch ein zugeworfenes Seil kann Leben retten. Wichtig dabei: Begeben Sie sich nicht selbst in Gefahr. In der Regel treiben die Menschen ohnehin zu schnell weg.

Person im Blick behalten. Möglicherweise kann ein Mensch in Not sich irgendwo festhalten oder selbst aus dem Wasser retten. Rufen Sie im Zweifel erneut die 112 an und teilen Sie der Feuerwehr Ihre Beobachtungen mit. Wenn es nicht möglich ist, der Person am Ufer zu folgen, warten Sie dort auf die Einsatzkräfte, wo Sie das erste Mal die 112 gewählt haben.



Was kann ich tun, wenn ich selbst in Not gerate?

Es klingt erst mal nach einer schlechten Idee, und es in der Notsituation auch schwer zu berücksichtigen, aber: Wer von einem Wirbel unter Wasser gezogen wird, sollte sich abwärts ziehen lassen und dann am Grund des Wirbels seitwärts wegtauchen. Das ist die Theorie - in der Praxis klappt das selten.

Wichtiger: Wer im Rhein in eine Strömung gerät, sollte niemals dagegen ankämpfen. Das ermüdet zu stark. Besser ist es, mit der Strömung zum Ufer zu schwimmen.

Am allerbesten aber ist es, gar nicht in den Rhein hineinzugehen.