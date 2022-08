Die Landesregierung ist sich der Probleme bewusst. So haben Landwirtschafts- und Innenministerium ein gemeinsames Konzept zur Waldbrandvorbeugung und Bekämpfung in NRW erarbeitet. Der Aufbau einer geeigneten und spezialisierten Gefahrenabwehr sei eine „elementare Aufgabe“, die in der Zukunft weiter an Bedeutung gewinne, heißt es in dem 43-seitigen Dokument, das Mitte August offiziell vorgestellt werden soll und das dem WDR vorab vorliegt.

Zu den möglichen Maßnahmen, um die Bevölkerung zu schützen, gehört demnach auch ein Sicherheitsabstand von mindestens 35 Metern zwischen Wald und Gebäuden. Eine entsprechende gesetzliche Vorschrift gebe es allerdings nicht. Somit liege es an den Kommunen, in den Bebauungsplänen einen Mindestabstand zu berücksichtigen.