Theater - das ist im Kopf vieler noch immer was für reiche Leute aus dem Bildungsbürgertum, nichts für die breite Masse. Was zieht man da an? Wie verhält man sich? Darf ich lachen, wenn ich das Stück witzig finde? Julia Wissert nennt das "Klassen-Scham" und glaubt: Diese Fragen würden vielleicht auch ihre Eltern noch heute vom Besuch eines Schauspielhauses abhalten, wenn ihre Tochter sich nicht zufällig als Kind in diese Kunstform verliebt hätte.

"Ich weiß noch: Vorm Theater standen einfach drei Menschen in Orangen-Kostümen. Dann haben wir unseren Vater ewig bequatscht, dass wir uns das unbedingt anschauen müssen. Und dann haben wir Die Liebe zu den drei Orangen angeguckt und ich dachte: Oh je, ich liebe das. Keine Ahnung, was es ist, oder was das soll, oder was die Geschichte ist. Aber: Ich lieb’s."

Als Teenagerin macht Julia erste Hospitanzen, später studiert sie Schauspiel und inszeniert preisgekrönte Stücke. Mittlerweile ist sie die jüngste Intendantin Deutschlands, sie ist auch die erste Schwarze Frau, die eine solche Stelle innehat. Aber auf allen Sprossen der Karriereleiter ist sie auch damit konfrontiert, wie elitär die Theater-Welt noch immer ist und dass sie nicht ins bisher gängige Schema passt.

"Ich tauche auf Festivals auf und bin nicht 'Julia Wissert, die Regisseurin. Stattdessen bin ich ‘Julia Wissert, die post-migrantische Regisseurin.'"