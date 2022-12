Diese neun Menschen haben einen sogenannten Bildungsaufstieg geschafft. Sie haben eine höhere Bildung als ihre Eltern und stehen damit im Spannungsfeld der Frage, wie durchlässig das deutsche Bildungssystem nun wirklich ist. Kann Aufstieg durch Leistung gelingen? Ja oder nein.

Eine Frage, über die Bildungspolitiker und -politikerinnen spätestens seit der Jahrtausendwende verstärkt streiten, als die erste Pisa-Studie gezeigt hat, dass schulischer Erfolg in Deutschland stärker mit der sozialen Herkunft zusammenhängt als in anderen OECD-Ländern. Seither wackelt hierzulande das liberale Credo von Jeder kann es schaffen. Der Glaube daran, dass Leistung belohnt wird, und dass, wer sich nur hart genug anstrengt, die Chance hat, ganz oben anzukommen. Die Elite dieses Landes zu werden also.

Zwar besuchen immer mehr Kinder das Gymnasium. Erziehungswissenschaftler sprechen dabei jedoch von einem "Lotteriespiel", in dem immer dieselben gewinnen. So haben Untersuchungen gezeigt, dass Kinder aus einem bildungsnahen Milieu eine vierfach so hohe Chance auf eine Empfehlung für das Gymnasium haben als Kinder aus bildungsfernen Milieus. Und das bei gleichen kognitiven Voraussetzungen. In den vergangenen Jahren taucht deshalb ein Begriff immer häufiger auf: Klassismus. Darunter versteht man eine Form der Diskriminierung, die dazu führt, dass junge Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft weniger Aufstiegschancen haben als andere.