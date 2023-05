9 Ausflüge mit dem 49-Euro-Ticket

Wer einmal direkt um den See herum möchte, hat mindestens 20 Kilometer Fußweg vor sich. An der Staumauer in Schwammenauel sowie in den Orten Einruhr und Woffelsbach können Sie in einem der zahlreichen Cafés und Restaurants eine Pause machen. Auf dem Weg bieten aber auch Bänke eine Möglichkeit, mit bestem Seeblick eine Rast einzulegen.

Wer die ganz große Tour einlegen will, kann mit einer Übernachtung am See auch noch weiter ziehen: denn neben dem Rursee gibt es noch den Obersee und die Urfttalsperre. Alle drei gehen ineinander über. An der Spitze der Seenplatte ragt die ehemalige NS-Ordensburg Vogelsang, die so etwas wie ein großes offenes Museum für Natur und Geschichte geworden ist.

Wer zwischendrin keine Lust mehr hat, den rettet ein als Dampflok getarnter Shuttle-Bus, der getaktet um den See kreist. In Heimbach gibt es Restaurants mit Eifeler Küche: zu empfehlen ist ein 'Himmel & Äd' oder eine rheinische Kartoffelsuppe für Vegetarier. Für Veganer fällt auf den Menükarten eher wenig Passendes ins Auge.