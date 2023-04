Wer an Urlaub in den Niederlanden denkt, denkt in erster Linie an die Provinzen direkt an der Nordsee, an Zeeland oder Zuid-Holland zum Beispiel. Weniger bekannt ist die erst 1986 eingerichtete, jüngste Provinz des Landes: Flevoland.

Flevoland entstand durch ein riesiges Eindeichungsprojekt im 20. Jahrhundert und liegt bis zu sechs Meter unter dem Meeresspiegel am Marker- und am Ijsselmeer, geschützt durch viele Kilometer Deich. Wie genau Flevoland entstanden ist, lernt man im interaktiven und kindgerechten Museum Batavialand in Lelystad.