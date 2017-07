Von Essen in die Welt - Die ganze Rockpalast-Geschichte

1977 kommt der Punk nach Deutschland, doch während drei Akkorde die Bühnen erobern, beginnt in Köln die Revolution Rock, über die heute in einem Zug mit der Mondlandung gesprochen wird. Dazu später mehr.



Am Anfang gibt es zunächst nicht viel mehr, als eine Idee und jede Menge Tatendrang: Es ist die Idee, Rockmusik live im deutschen Fernsehen zu zeigen. Was heute aufgrund der neuen Medien inmitten von Live-Streams im Internet, Youtube-Kanälen und Video-On-Demand als kein besonders großes Ereignis erscheint, ist Ende der internetlosen 1970er der Wahnsinn für Fans der Gitarrenmusik.



Anlässlich der 1. Rocknacht vom 23. auf den 24. Juli 1977 in der Essener Grugahalle mit Rory Gallagher, Little Feat und Roger McGuinn's Thunderbyrd feiern wir 40 Jahre Rockpalast.



In diesem ersten Teil unserer Online-Reportage geben wir Euch einen Überblick über die ganze Geschichte des Rockpalast von den Anfängen bis heute. In drei weiteren Teilen beleuchten wir die einzelnen Abschnitte im Detail. Von den goldenen Zeiten der 70er und 80er, bis hin zur Einstellung des Rockpalast. Vom Comeback bis hin zur Gegenwart. Viel Spass mit unserer vierteiligen Serie über ein Stück Musik- und Fernsehgeschichte.