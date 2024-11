Wie Moore unser Klima schützen

Weltweit wird in Moorgebieten Torf für den industriellen Gartenbau abgebaut. Auch in Deutschland war das lange so, zuletzt allerdings immer weniger. Aber Torf wird weiterhin importiert, zum Beispiel aus dem Baltikum. Die großen Vorteile, die der Torf für den Gartenbau bietet, sind seine Nährstoffarmut und die leicht klebrige, kompakte Konsistenz. Dadurch kann bei der Produktion von Jungpflanzen auf Saattöpfe verzichtet werden. Die Kulturen im Torfwürfel können direkt in die Erde gepflanzt werden.

Aber auch mit landwirtschaftlich produzierten Torfmoosen und der Zugabe weiterer Stoffe lässt sich dieser Bedarf decken. Eine Win-Win-Situation fürs Moor - der Torf bleibt in der Erde, die Fläche speichert CO2 und kann beerntet werden. Und für Hobbygärtnerinnen und -gärtner gibt es heute in jedem Baumarkt eine große Auswahl an torffreien Gartenerden.