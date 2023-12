So findet Tony zu seinen Worten

Um Texte mithilfe von künstlicher Intelligenz zu erstellen, gibt es einige Chatbots wie ChatGPT, neuroflash, Jasper AI und Google Bard, die auch auf Deutsch gut funktionieren. Über ein Text-Eingabefeld (oder über Mikrofon) tauscht man sich mit diesen „Dialog-Robotern“ aus. Man stellt ihnen eine Frage oder erteilt eine Anweisung. Die Antwort darauf erfolgt binnen Sekunden. Dafür greifen die Dienste auf Websites, Bücher und andere Wissensquellen im Internet zurück.

Die Produktionsfirma hat zunächst einen Dialog mit ChatGPT gestartet. Der Chatbot solle so tun, als ob er selbst Tony sei: ein Fernsehmoderator Anfang 30, der als Sidekick Zuschauern in NRW das Thema KI näherbringen solle. Und er solle Humor haben.

Will die Produktionsfirma nun eine neue Moderation für Tony erstellen, setzt sie den ursprünglichen Dialog mit ChatGPT fort. Denn dort hat sich bereits Tonys Charakter herausgeformt.

Im Laufe des Dialogs hat sich Tony dann ein wenig verselbständigt. Er kommt gern ins Schwätzen, selbst dann, wenn man ihn um Kürze bittet. Und er macht ständig Dad Jokes, flache Witze, die nun einfach zu ihm gehören.

Zwar freue er sich immer auf Tonys Antworten durch den Chatbot, erzählt ein Mitarbeiter von Ansager & Schnipselmann. „Aber manchmal ärgere ich mich auch über ihn, weil er nicht versteht, was ich von ihm will, oder weil er wieder einen Witz mit Bits und Bytes einbaut.“ Die lasse sich Tony einfach nicht verbieten. Kleine Kostprobe:

Wenn ich mal überhitzt bin, kühle ich mich mit einem eiskalten Bit ab.

Die Produktionsfirma muss also ein wenig herumprobieren, damit der Chatbot geeignete Moderationstexte ausspuckt. Und kürzen muss sie am Ende auch. Was aber tippt man in das Eingabefeld des Chatbots, um von Tony den Text für das Video oben zu bekommen? In etwa das: