Die Lösung für den Fachkräfte­mangel?

Von Jörn Seidel

Was tun gegen den Personal- und Fachkräftemangel in Deutschland? Können Roboter zur Lösung des Problems beitragen? Oder nehmen sie stattdessen sogar Arbeitsplätze weg? In der Industrie, Medizin oder Landwirtschaft sind immer mehr Roboter im Einsatz - auch in der Gastronomie. Ein Arbeitstag im Leben von Roboter-Kellner Plato.