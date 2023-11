Wichtig sei dabei aber, dass die jungen Menschen langsam und gut dosiert mit dem Krafttraining starteten. “Am Anfang mit dem eigenen Körpergewicht und dann zunehmend Geräte, Hanteln und ganz am Schluss erst die klassischen Gewichtheber-Übungen, wo es mehrere Gelenke geht, um Beschleunigungsanteile und auch um viel Haltung und sauberes Arbeiten”, erklärt Donath.

“Das Streben nach Muskularität hat zunächst einmal nichts Pathologisches”, sagt auch der Psychologe Waldorf. Im Gegenteil. In gewissem Maße habe das Training neben den körperlichen auch andere Vorteile. Das zeigen auch Daten aus der Befragung der Pronova BKK. 59 Prozent der 18- bis 29-Jährigen gaben an, dass sie den Sport auch nutzten, um Stress abzubauen und den Kopf frei zu bekommen. 56 Prozent erklärten, danach in “besserer psychischer Stimmung” und “zufriedener” zu sein.

Das kann Eduard Kleine so unterschreiben. Ihn habe der Sport nicht nur körperlich stärker gemacht, sondern auch mental. “Ich verstehe Leute nicht, die das nicht machen. Der Sport bringt einem so viele Vorteile”, sagt der 16-Jährige. “Ich empfehle es jedem. Das Training hat mir so viel gebracht, auch mehr als viele andere Dinge in meinem Leben.”

⬆️ Zurück zur Übersicht