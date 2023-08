In Düsseldorf habe ich gleich mit dem Basketballspielen angefangen. Aber das Training hat mir nicht gefallen, und so habe ich beschlossen, aufzuhören. Wenn mein Kumpel hier wäre, würde ich mit ihm spielen. Wenn wir zusammen wären, würde ich nichts anderes brauchen.

Jetzt, wo das Schuljahr wieder beginnt, habe ich gemischte Gefühle. Alle meine Mitschüler sind sehr nett und die Lehrer auch. Ich habe Freunde in Deutschland gefunden, fast alle Ukrainer. Aus den Ferien habe ich meine Gitarre mitgebracht und spiele die Musik ukrainische Künstler wie Skrjabin, Okean Elzy, TNMK. Deutsche Lieder sind nicht so mein Ding. Ich habe außerdem Süßigkeiten aus der Heimat mitgebracht, Roshen-Schokolade und -Pralinen. So erschaffe ich mir ein Stück Ukraine in Deutschland.

Mein Herz ist in der Ukraine. Natürlich würden meine Mutter und ich gerne für immer dort bleiben. Ich bin noch nicht bereit, mein altes Leben gegen ein friedliches Leben in Deutschland einzutauschen. Ich hatte in den drei Wochen keine Angst und dieses warme Gefühl, zu Hause zu sein. Ich habe immer noch das Gesicht meiner Großmutter im Kopf – ich vermisse sie sehr. Zurückzukehren ist derzeit aber keine Option, weil es immer noch sehr gefährlich in der Ukraine ist.“