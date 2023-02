Vova Cherneha, 15, stammt aus Butscha. Sein Vater Vladimir kämpft in der Ukraine, er lebt er mit seiner Mutter Liudmila in Bonn-Tannenbusch, wo er die ukrainische Klasse der Berthold-Brecht-Gesamtschule besucht. Vova ist innerlich zerrissen: Soll er hier bleiben, in Sicherheit, aber ohne seinen Papa? Oder soll er zurückkehren in das zerstörte Butscha, wo seine Freunde wieder zur Schule gehen?

Protokoll: Katja Garmasch

„Ich habe Butscha am 26. Februar verlassen, als die ersten Schüsse zu hören waren. Mein Vater hat mich und unseren Kater Murtschik ins Auto gesetzt und zur polnischen Grenze gefahren. Er fuhr zurück nach Kiew, um sich für die ,Teroborona‘ [die Freiwilligenarmee, d. Red.] zu melden.

Tage später sind die Russen in Butscha einmarschiert, dann begann der Horror. Unser Haus ist verschont geblieben, nur die Scheiben sind rausgeflogen. Die Häuser meiner Klassenkameraden wurden zum Teil zerstört und ausgeraubt. Trotzdem sind meine Freunde längst zurück in Butscha und gehen ganz normal zur Schule. Nur ich bin hier.

Meine Freunde sagen, ich solle zurückkommen. Aber meine Eltern lassen mich nicht. Das ist ganz schön frustrierend.

Ich weiß nicht genau, wo mein Vater stationiert ist. Aber er erzählt, dass sie keinen Strom und keine Heizung haben.

Mein Vater sagt, es sei noch nicht sicher, weil es fast täglich Raketenangriffe gibt. Wir telefonieren zwei Mal am Tag, um 11 und um 18 Uhr, da hat er Pause. Ich weiß nicht genau, wo er stationiert ist und was genau er macht, das darf er mir nicht sagen. Aber er erzählt, dass sie keinen Strom und keine Heizung haben. So auf Dauer zu leben ist hart: Dunkel, kalt, und manchmal kann er noch nicht mal das Handy aufladen.

Am Anfang war es für mich sehr hart in Deutschland. Ich wollte nur zurück. Meine Mutter versteht das nicht, deswegen habe ich mich oft mit ihr gestritten. Wir lebten in Bonn erst mal im Hotel, dann in dem einen Wohnheim, später in einem anderen. Immer in einem Zimmer zusammen zu hocken, davon wurde die Stimmung nicht besser.