Von Sabine Schmitt

Neulich auf dem Weihnachtsmarkt: Fünf Menschen bestellen einen Glühwein, der sechste einen alkoholfreien Punsch. Es dauert nicht lange, dann stellt jemand die Frage, die immer irgendjemand stellt in solchen Situationen: „Bitte, was trinkst du da?“

Die eigentliche Frage aber ist: Warum müssen Menschen, die keinen Alkohol trinken, sich ständig dafür rechtfertigen? Wäre es nicht besser, wenn das Thema gar keines wäre?

Wir haben mit vier Menschen über unangenehme Erfahrungen gesprochen. In diesem Text zeigen wir, wie ein besseres Miteinander beim beim Feierabendgetränk, auf dem Weihnachtsmarkt oder bei der Familienfeier an Heiligabend gelingen hat.



Respektieren, was andere wollen

Wenn Freunde, Verwandte, Bekannte oder Geschäftspartner sagen, dass sie keinen Alkohol trinken möchten, „dann sollte man das erst mal unkommentiert so stehen lassen“, sagt die Psychologin Denise Schalow. Sie arbeitet in Düsseldorf bei der Diakonie und in der Suchtberatung und weiß, dass nicht jeder über das Thema sprechen möchte.

Wer doch etwas über den Grund erfahren will, sollte erst um Erlaubnis für Nachfragen bitten. Die Studentin Romina trinkt selbst auch keinen Alkohol und beschreibt, wie das formuliert sein könnte, damit es sich gut anfühlt – etwa so: „Möchtest du erzählen, warum du keinen Alkohol trinkst? Es interessiert mich. Musst du aber nicht.“ Wenn die Antwort darauf „Nein“ ist, sind weitere Fragen oder Kommentare tabu.

Wer trotz fehlender Gesprächsbereitschaft immer wieder nachfragt oder auf einer Antwort besteht, sei nicht nur unhöflich, sondern auch übergriffig, sagt die ehemalige Alkoholikerin Marie.