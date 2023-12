„Ich frage ja auch nicht jeden: Ach, warum trinkst du denn heute?“

Sarina, 24, kommt aus der Nähe von Düsseldorf. Sie ist nach ihrem Bachelor ein Jahr durch Südostasien und Australien gereist – und stellt immer wieder fest: „Es wird nicht akzeptiert, dass man nichts trinken möchte.“

„Als ich jünger war, fand ich es manchmal cool, dass ich nichts trinke. Dass ich nicht so bin wie alle anderen. Heute finde ich es anstrengend, mich dafür immer wieder rechtfertigen zu müssen. Ich frage ja auch nicht jeden: ,Ach, warum trinkst du denn heute?‘

Ich erinnere mich, dass wir mal unterwegs waren und einen schönen Abend hatten. Dann kam irgendwann so ein Kommentar: ,Hä? Wie, du trinkst nicht? Du hast doch voll viel Spaß.‘ Das ist so komisch, dass Leute denken, man könnte sich nicht so fallen lassen, nicht so feiern, tanzen und lachen, wenn man nichts trinkt.

Die Mädels in Australien fanden es richtig krass, dass ich nichts trinke

Es wird einfach nicht akzeptiert, dass man nichts trinken möchte. Es muss immer einen gravierenden Grund geben wie ,Ich bin krank‘, ,Ich bin heute Fahrerin‘ oder so. Ich habe schon immer gesagt: ,Ich möchte das nicht. Mir schmeckt es einfach nicht.‘

Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, und da kommen öfter negative Kommentare als in einer Großstadt. Gerade beim Fußball ist das Trinken noch so ein Ding. Wenn du nach dem Training noch zusammensitzt und dann keinen Alkohol trinkst, bist du dann irgendwie nicht so ein Teil davon.

Da gibt es zwischen den Geschlechtern beim Fußball übrigens einen Unterschied: Ich habe in einer Frauenmannschaft gespielt, und da war das eigentlich gar nicht so ein großes Thema wie bei den Männern.

Als ich kürzlich in Australien auf einem Geburtstag mit Mädels war, fanden die es richtig krass, dass ich nicht trinke. Ich fand es erstaunlich, dass die das so extrem fanden. Und dachte: eigentlich schade, dass ich dafür bewundert werde. Es ist so normal, dass alle Leute trinken, dass es irgendwie als besonders herausgestellt wird, wenn mal jemand nicht trinkt.“