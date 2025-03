Quellen und Methode

Für unsere Analyse haben wir Daten vom Statistischen Bundesamt (Destatis) verwendet, die die Treibhausgasemissionen der einzelnen Branchen in Deutschland zeigen. Um die Emissionen der einzelnen Kreise auszuwerten, haben wir ausgerechnet, wie viel CO2-Äquivalente pro Branche je Euro Umsatz anfallen und das anhand der jeweiligen Branchenzusammensetzung auf die Kreise in NRW übertragen. Die emissionsstarke Branche Kokerei und Mineralöl konnte in diese Analyse nicht einfließen, da keine Angaben zu den Umsätzen in den Kreisen vorliegen. Diese Berechnung kann auch deshalb nur eine Annäherung sein, da sie darauf basiert, in welchen Kreisen die Umsätze gemeldet wurden und Faktoren wie die regionalen Unterschiede im Energiemix nicht berücksichtigt werden.

Weitere Quellen:

IT.NRW

IW Köln (Markus Demary, Oliver Koopel)

MWIKE

LANUV

Energieatlas NRW

NRW.Energy4Climate, IHK NRW