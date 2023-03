Die schlimmsten Zeiten konnte das Tierheim so gut überstehen. Mittlerweile erholen sich die Heizölpreise - auch wenn sie noch höher als in den Jahren vor 2022 sind. Und auch die letzte Spendenaktion zu Weihnachten lief besser als erwartet. "Da hatten wir schon gedacht: Oh Gott, da wird wahrscheinlich gar nicht viel kommen. Weil: Viele Leute sind gebeutelt. Aber da waren wir überrascht:"

Wir haben viele Futterspenden bekommen - und da waren wir den Leuten äußerst dankbar.