Traum vom Eigenheim geplatzt

Katharinas großer Wunsch: Die Kinder im Eigenheim aufwachsen zu sehen. Alles war geplant, dann kam die Inflation. Die Europäische Zentralbank reagierte mit der Erhöhung des Leitzinses, auch Katharinas Bank fordert jetzt viel höhere Zinsen ein. Für die 29-Jährige bedeutete das das Ende der Eigenheim-Pläne.

Es brechen Welten zusammen. Wir haben viel Zeit in den Plan investiert, um dann festzustellen, dass die Bank einfach sagt: 'Ja, das ist halt jetzt so.' Im Nachhinein bin ich aber eigentlich ganz froh, dass es nicht geklappt hat. Denn jetzt wäre auch der ursprünglich kalkulierte Betrag sehr knapp mit den ganzen Kosten, die gestiegen sind - Tanken und so weiter.

Während Katharina mit dem Traum vom Eigenheim erstmal abgeschlossen hat, hadert Benjamin noch. Er und seine Freundin Sarah waren in der Planung schon weiter, konnten nach jahrelanger Suche endlich ein Grundstück in der Nähe ihres Heimatdorfs bei Rheine reservieren. Der 28-Jährige baut selbst Fertighäuser - und hätte vieles in Eigenleistung schaffen können. Trotzdem steht der Traum vom Eigenheim durch die Zinserhöhung auf der Kippe. Was das Beste für ihre drei Kinder ist, weiß Sarah jetzt nicht mehr: