Lösungen

Weniger und besseres Fleisch

Agrarminister Cem Özdemir meint: Will man auch künftig Tierhaltung in Deutschland haben, müsse es eine andere sein als heute. Özdemir fordert, dass weniger Tiere gehalten werden. Die Tiere sollen dafür mehr Platz in den Ställen haben. Das sei gut für die Tiere und auch fürs Klima.

Um das zu erreichen, hat Özdemir ein verpflichtendes "Tierwohl-Label" auf den Weg gebracht, zunächst für Schweinefleisch. Verbraucher sollen so beim Kauf sehen, wie die Tiere vor der Schlachtung gehalten wurden.

Doch wird das allein für mehr Tierwohl und Nachhaltigkeit reichen? Der Wirtschaftsethiker Nick Lin-Hi ist pessimistisch. Er meint - wie viele andere Forschende - dass wir unseren Fleischkonsum massiv reduzieren müssen.

Die Bereitschaft in der Gesellschaft dafür nimmt zwar zu, in der Breite bleibt Deutschland aber ein Land von Fleischessern. Lin-Hi sieht die Zukunft daher in radikalen Innovationen wie In-Vitro-Fleisch, also kultiviertem Fleisch aus dem Labor. In Singapur und den USA ist das Laborfleisch bereits zugelassen.