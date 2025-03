Zehn Jahre Germanwings-Absturz

Nach all den Jahren ist bei Stefanie etwas passiert. Lange Zeit hatte sie das Gefühl vermisst, ihrer Tochter irgendwie nahe sein zu können. Dann ist ihr Linda mehrmals in einem Traum begegnet, was ihr sehr geholfen hat. Und Stefanie zu der Idee gebracht hat, dass ihre Erfahrungen für andere wertvoll sein könnten. Sie macht eine Fortbildung zur ehrenamtlichen Trauerbegleiterin. „Um eben das, was passiert ist, in meinen neuen Alltag mit einzubinden. Das tut mir ganz gut.“

Stefanie sagt, dass bei ihr langsam Ruhe einkehrt. Nach all den aufwühlenden Jahren nach dem Tod ihrer Tochter Linda.

Dieses Jahr, am 24. März 2025, jährt sich der Germanwings-Absturz zum zehnten Mal. Er ist bis heute die größte Katastrophe in der Geschichte der bundesdeutschen Luftfahrt.

Stefanie Assmann und Klaus Radner werden an diesem Tag wieder in der französischen Gemeinde Le Vernet in der Nähe des Absturzortes sein. So wie vermutlich auch am 11., 12. und 13. Jahrestag. Der wievielte Jahrestag es ist, ist für sie eigentlich gar nicht so wichtig, sagen sie.