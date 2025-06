Das Interesse junger Menschen an sicherheitspolitischen Themen ist groß. Wie die Trendstudie „Jugend in Deutschland 2025“ zeigt, sind die Kriege in der Ukraine und Nahost für viele junge Menschen ein belastendes Thema. 62 Prozent der 14- bis 29-Jährigen geben an, dass sie sich darum Sorgen machen. Das sind deutlich mehr als beispielsweise bei den Themen Inflation (57 Prozent) oder Klimawandel (47 Prozent).

So geht es auch den Schülern der Marie-Kahle-Gesamtschule in Bonn und den Azubis am Berufskolleg in Siegburg. Sie berichten, dass sie sich in ihren Freundeskreisen viel über die Kriege und die sicherheitspolitische Lage austauschen. Dadurch würden sie sich inzwischen auch mehr mit der Bundeswehr und einem möglichen Wehrdienst auseinandersetzen.

Ähnliches berichtet Content Creator David Matei. Junge Menschen stellen ihm auf Social Media viele Fragen zur Bundeswehr: