Wie viel Bio können wir uns leisten?

Die Bundesregierung will den Anteil des Ökolandbaus verdreifachen, doch nicht nur NRW hängt bei den ambitionierten Plänen weit hinterher. In Zeiten steigender Preise stellt sich die Frage: Können wir uns so viel Bio überhaupt leisten, und wie sinnvoll ist das Ganze?

Von Timo Landenberger

Es gibt schnaufende Trecker, glückliche Weidekühe, freilaufende Hühner, Ziegen und Gänse. Der Schauhof von Familie Zens ist auf jeden Fall die Art von Bilderbuch-Bauernhof, die man sich vorstellt. Seit mindestens sieben Generationen ist der Betrieb in Willich bei Düsseldorf in Familienbesitz. Ein Traditionsunternehmen und trotzdem ging es hier nicht immer so idyllisch zu.