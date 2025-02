Dass Parteien sich gegenseitig kritisieren, gehört zur politischen Auseinandersetzung dazu. In den vergangenen Jahren hat sich jedoch ein klarer Trend abgezeichnet: Mit der Intensivierung des digitalen Wahlkampfs hat auch das sogenannte "Negative Campaigning" – also das gezielte Abwerten und Diffamieren politischer Gegner – zugenommen. Begründen lässt sich das auch damit, dass aufgeladene und dramatisierte Inhalte besonders gut auf sozialen Plattformen performen. Da sie vom Algorithmus präferiert werden, wie beispielsweise eine Studie der Cornell University, aus dem Jahr 2023 zeigt. Beiträge, die negative Emotionen wecken oder direkte Angriffe auf Gegner enthalten, erzeugen nachweislich mehr Interaktionen. Dieser Trend ist kein Zufall: Parteien setzen bewusst auf polarisierende Botschaften, um ihre Reichweite in sozialen Netzwerken zu steigern und mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.

Dabei ist interessant zu sehen, welche Kandidatinnen und Kandidaten wie häufig über welche Parteien sprechen. So stimmte die AfD zwar am 31. Januar im Bundestag dem Gesetzentwurf der Union zu, trotzdem äußert sich die Spitzenkandidatin der Partei Alice Weidel auf X, Facebook und Co. aber über keine andere Partei so häufig auf negative Weise wie über CDU und CSU.

In den insgesamt 59 Posts, die wir an fünf Tagen im Januar von Alice Weidel ausgewertet haben, schafft sie es ganze 99 Mal abwertend über die Union zu sprechen. Unter anderem veröffentlichte sie am 13. Januar ein zehnminütiges Interview vom Parteitag der AfD. Darin erwähnt sie die CDU gleich zehn Mal und ihren Spitzenkandidaten Friedrich Merz zweimal mit Namen.

Interessant ist auch, dass Olaf Scholz seine Kanäle in den fünf Tagen kaum nutzt, um Kritik an seinen politischen Kontrahenten zu äußern, nur 15 Mal kritisiert er sie. Ganz anders Sahra Wagenknecht. Sie äußert sich ausgiebig über alle anderen Parteien. Während des Untersuchungszeitraums spricht sie in 43 Postings insgesamt 204 Mal über ihre politischen Mitbewerber - in erster Linie über SPD, Grüne, AfD und Union. Dafür nutzt sie meist Ausschnitte aus Interviews, Talkrunden oder Bundestagsreden, die dann auf Facebook, X und Instagram veröffentlicht werden.

Die Kritik bleibt von den anderen Parteien jedoch weitgehend unerwidert. Während des Untersuchungszeitraums von fünf Tagen äußern sich lediglich Robert Habeck (ein Mal) und Alice Weidel (zwei Mal) über das BSW.

Trotz der Zunahme an Diffamierungen und polarisierendem Rhetorik - gerade auf Social Media - hat der Sprachwissenschaftler Henning Lobin Hoffnung und betont, dass in Deutschland noch keine amerikanischen Verhältnisse herrschten: "Die Disruption in der Kommunikation haben wir in Deutschland, so meine ich, noch nicht. In meinen Augen haben wir da noch niemanden, der komplett ignoriert, dass es so eine Art Wahrheitsgebot in der Kommunikation gibt."