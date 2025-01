Wir fahren nach Chemnitz. Es ist Abend, der erste Montag des Jahres. Und wie an jedem Montag rufen die Freien Sachsen zu sogenannten "Montagsspaziergängen" auf. In dutzenden Orten, in Dresden, Chemnitz oder Burgstädt. Wir schauen uns den Beginn der Kundgebung in Chemnitz an. In der Nähe des riesigen Karl-Marx-Monuments wird gerade ein Infostand der Freien Sachsen aufgebaut.

Es sind vor dem offiziellen Beginn nur eine Handvoll Menschen am Treffpunkt. Da kommt uns Michael Brück entgegen. Wir begrüßen uns. Brück sagt, dass er hier nur kurz vorbeischauen wolle und dann später raus nach Burgstädt fahren will. Der kleine Ort liegt etwa 15 Kilometer vor Chemnitz und da wollen wir auch hin. Denn in Burgstädt wird heute Martin Kohlmann auftreten, Brücks Arbeitgeber in Chemnitz und Gründungsvorsitzender der Freien Sachsen.

Als wir eine Stunde später in Burgstädt ankommen, ist Martin Kohlmann noch nicht da. Wir sprechen mit dem Einsatzleiter der Polizei. Mehrere Einsatzwagen der Polizei stehen neben einem Infostand der Freien Sachsen. Der Einsatzleiter erklärt uns, dass der "Montagsspaziergang", zu dem die Freien Sachsen auf einem Telegram-Kanal aufrufen, zwei Straßen weiter beginnt. Dieser "Spaziergang" werde von der Polizei aber nicht als Versammlung gewertet und lediglich von einem Streifenwagen begleitet. Die Menschen würden sich da eher spontan versammeln.

Als wir zu dem kleinen Platz gehen, den uns der Polizist genannt hat, trifft sich da niemand spontan. Nach und nach kommen die Teilnehmer an, werden mit Autos vorgefahren, jeder zweite trägt eine Landesfahne Sachsens, einer eine Russland-Flagge, auf manchen Fahnen flattert eine Friedenstaube.

Brück und Kohlmann sind nicht dabei, als es um Punkt 19 Uhr losgeht. Etwa 60 Menschen sind jetzt zusammengekommen. Einer von ihnen bläst in eine Art Horn, dann gehen sie los. Und kommen keine zehn Minuten später am Infostand der Freien Sachsen an.

Verfassungsfeinde wollen in die Parlamente

Hier stehen jetzt auch Rechtsanwalt Kohlmann und sein Angestellter Michael Brück. Kohlmann hält eine Rede, in der er resümiert, dass es den Widerstand der Freien Sachsen vielleicht irgendwann nicht mehr brauche, dann, wenn die AfD noch mehr Positionen von ihnen übernehmen würde. Wir sprechen ihn nach seiner Rede an.

Kohlmann war in der Vergangenheit immer wieder in rechten Parteien aktiv und bezeichnet sich selbst als Staatsgegner: "Also Libertärer würde man in Amerika sagen, hier ist es der Begriff nicht so bekannt. Aber ja, also ich finde, der Staat macht mehr Probleme als er löst." Und was wäre für ihn eine Alternative? Kohlmann: "Also eine Privatrechtsgesellschaft. Na, wo wir uns selber aushandeln, wie wir mit wem zusammenleben wollen."