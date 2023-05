Wie geht es euch mit der Wahl in der Türkei?

Begüm, 26, ist in Düsseldorf geboren und arbeitet im Marketing. Sie hat die doppelte Staatsbürgerschaft und reist regelmäßig in die Türkei, um Familie und Freunde zu besuchen. Sie hofft auf eine politische Veränderung – auch für ihre eigene Zukunft.

„Meinungsfreiheit. Pressefreiheit. Eine stabile wirtschaftliche Situation. Moderate Mieten und Lebensmittelpreise. Ein Staat, der den Menschen hilft. In Deutschland empfinden wir solche Dinge als selbstverständlich. Wenn ich aber in die Türkei schaue, dann sehe ich: Es ist gar nicht selbstverständlich.

Es gibt in der Türkei viele Probleme. Die Inflation ist sehr hoch. Die Mieten explodieren. Menschen, die sich regierungskritisch äußern, werden festgenommen. Erdoğan hat das Rechtssystem nach seinem Willen umgebaut. Viele Prozesse laufen nicht fair ab. Die ganze Situation in der Türkei macht mich traurig.

Viele meiner Bekannte in der Türkei spielen mit dem Gedanken auszuwandern. Das sind ganz erfolgreiche Menschen.

Menschen, die früher blind an den Staat geglaubt haben, haben bei dem Erdbeben gemerkt, dass der Staat in der Not nicht hilft.

Dazu kam jetzt noch das Erdbeben. Das war für viele ein Einschnitt. Menschen, die früher blind an den Staat geglaubt haben, haben auf einmal gemerkt, dass der Staat in der Not nicht hilft. Selbst dann, wenn es um Leben und Tod geht. Das fängt bei der Erdbeben-Vorsorge an und zieht sich durch bis zum Wiederaufbau und der Verteilung von Spendengeldern.

Nach dem Erdbeben ist viel Geld in Türkei geflossen. Unzählige Menschen haben gespendet. Auch meine Familie hat versucht, aus Deutschland etwas zu tun.

Ein großer Teil des Geldes ist aber gar nicht bei den Erdbebenopfern angekommen. Die Menschen leben immer noch in Zelten und unter prekären Bedingungen. Wie kann es sein, dass ein Staat nicht in der Lage ist, die Infrastruktur in mehr als zehn zerstörten Städten wiederherzustellen oder den verzweifelten Menschen zumindest zu helfen?

Ich möchte in Zukunft gerne in der Türkei leben. Diese Pläne kann ich aktuell nicht so einfach umsetzen.

Die Menschen sind von der Regierung Erdoğan enttäuscht und haben existenzielle Probleme. Ich glaube, dass das einen Effekt auf die Wahl haben wird und hoffe, dass ein politischer Wechsel ansteht. Dass die Opposition an die Macht kommt und sich an der Situation in der Türkei etwas ändert.

Zu Hause diskutieren wir viel darüber, aber letztendlich können wir nur das Beste hoffen. Bei dieser Wahl geht es um die Zukunft der Türkei — und ein Stück weit auch um meine persönliche Zukunft.

Ich bin bis zu drei Monaten pro Jahr in der Türkei, aber ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft und möchte in Zukunft gerne dort leben. Ich hatte sogar schon konkrete Pläne. Jedoch kann ich diese Pläne aktuell nicht so einfach umsetzen.

Dass ich in die Türkei auswandern möchte, heißt übrigens nicht, dass ich mich in Deutschland nicht wohl fühle. Ich bin sehr dankbar, dass ich transkulturell aufwachsen konnte, also in einer Welt, in der sich Kulturen vermischen. Ich liebe beide Länder, beide Kulturen, beide Sprachen.